Consiliul Concurentei a atenționat, marți, asociatiile profesionale ca fiecare companie trebuie sa isi stabileasca politica comerciala, iar anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat poate intra sub incidenta prevederilor Legii Concurentei. „Organizatiile profesionale au un rol benefic atat pentru membrii sai cat si pentru consumatori, informandu-i despre evolutiile industriei, fixand standarde de calitate si […] The post Avertisment pentru asociațiile profesionale: Anunțarea unor majorari de prețuri poate incalca legea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…