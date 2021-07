Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in cantonament in Slovenia, nou promovata FCU Craiova ar fi trebuit sa sustina astazi o partida amicala cu formatia ungara ZTE FC Zalaegerszeg. Din motive necunoscute acest test a picat, dupa cum anunta oltenii pe pagina de Facebook. „Din pacate, meciul impotriva celor de la ZTE FC, programat…

- FCU Craiova a anunțat astazi transferul goalkeeper-ului austriac Armin Gremsl (26 de ani). El a facut pregatirea alaturi de trupa lui Adrian Mutu, iar astazi și-a pus semnatura pe contract. Gremsl a fost utilizat de Mutu in amicalul cu Hajduk Split, 1-2, cand a bifat 30 de minute. „Briliantul” e mulțumit…

- In amicalul cu Celje (Slovenia), 0-0, FCU Craiova și-a impresionat adversarul din punct de vedere defensiv. Adrian Mutu cauta in continuare prima victorie pe banca formației FCU Craiova. Nou-promovata in Liga 1 a disputat trei amicale in cantonamentul din Slovenia: 1-2 cu Hajduk Split (Croația), 1-1…

- FCU Craiova a disputat trei meciuri amicale in cantonamentul din Slovenia, 1-2 cu Hajduk Split (Croația), 1-1 cu NK Bravo (Slovenia) și 0-0 cu Celje (Slovenia). Rezultatele au starnit numeroase critici din partea fanilor care au lasat comentarii pe pagina oficiala de Facebook a clubului patronat de…

- FCU Craiova 1948 a remizat in al treilea meci amical al verii, 0-0, contra slovenilor de la NK Celje. FCU Craiova a disputat deja doua meciuri amicale in cantonamentul slove: 1-2 cu Hajduk Split și 1-1 cu NK Bravo FCU Craiova a ramas cu un singur atacant in lot, Claudiu Balan (27 de ani), golgeterul…

- FCU Craiova sustine astazi, de la ora 20.00, cel de-al treilea joc amical din cadrul stagiului de pregatire din Slovenia. Astfel, elevii lui Adrian Mutu vor da piept cu NK Celje, ocupanta locul 7 in editia trecuta a campionatului sloven. Reamintim ca in primele doua teste, FCU a pierdut cu Hajduk Split,…

- FCU Craiova ii intalnește pe slovenii de la NK Bravo, locul 5 in prima liga sezonul trecut, intr-un meci amical. Partida a inceput la ora 19:05 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. In primul meci amical al stagiului din Slovenia, FCU Craiova a fost invinsa de Hajduk Split, scor 1-1. …

- FC U Craiova 1948 a pierdut primul meci amical din mandatul lui Adrian Mutu, scor 1-2. La final, „Briliantul” s-a plans de subțirimea lotului. Vezi AICI golurile din FCU Craiova 1948 - Hajduk Split 1-2!FCU Craiova efectueaza un cantonament la Zrece, o stațiune preferata iarna de pasionații sporturilor…