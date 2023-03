Un cunoscut producator de legume din localitatea Perișor din Dolj cu doctorat in domeniu, Marian Baronescu, spune ca in 7-10 ani vor disparea piețele așa cum le știm acum, pe fondul expansiunii rețelelor moderne de magazine, și vom ajungem sa avem doar piețe de weekend ca in Vest. Totul pornește de la politica greșita a autoritaților romane care au permis construirea de hipermarketuri in centrul orașelor in loc de periferie și, mai mult, chiar in apropierea piețelor, ceea ce a reprezentat o lovitura grea pentru producatorii romani, spune legumicultorul oltean. ‘’Vom ajunge ca in Vest, unde sunt…