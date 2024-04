Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a condus cu 218 km/h pe Drumul Național 55, in Bechet, județul Dolj, potrivit mediafax.Vineri seara, un barbat de 47 de ani, din Craiova, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe DN 55, in afara localitații Bechet, cu viteza de 218 km/h.

- Un craiovean a fost prins de polițiștii de la Rutiera conducand cu 146 km/h pe DN 6, in afara comunei Leu. Șoferul a depașit viteza maxima legala cu 76 de km. In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au organizat și executat actiuni de tip “cascada”…

- Politia Romana a anuntat, sambata, ca in timpul executarii unei misiuni de survol, pe Drumul National 6, impreuna cu specialistii Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, politistii au depistat un barbat care conducea un autovehicul, in afara localitatii Vitanesti, pe directia…

- Eveniment Trenurile vor circula cu 120 km/h pe ruta București – Videle – Craiova, anunța CFR martie 6, 2024 15:07 Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca, la ora actuala, pe rețeaua feroviara care tranziteaza județele Ilfov, Dambovița, Argeș, Olt și Dolj sunt in derulare 44 de contracte…

- Șofer prins de politiștii dambovițeni pe raza localitații Sacuieni, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 170 de km/h The post Șofer prins de politiștii dambovițeni pe raza localitații Sacuieni, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 170 de km/h first appeared on Partener TV .

- Un șofer a fost prins in noaptea de marți spre miercuri circuland cu viteza excesiva pe Autostrada A3 București - Brașov, aparatul Radar inregistrand viteza de 159 km/ora unde cea legala era de 100 km/ora.

- Un accident teribil a avut loc pe DEx12, la Morunglav, pe direcția Craiova – Slatina – Pitești. Un șofer incepator a apasat accelerația, in ciuda vizibilitații reduse din cauza ceții și a carosabilului alunecos, a acroșat parapeții și s-a rasturnat. „Ceața cu vizibilitate sub 200 de metri. Neadaptarea…

- Accident rutier pe Drumul Expres 12 Oficial de la IPJ Olt La data de 24 ianuarie 2024, in jurul orei 02:20, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul Expres 12, in afara orasului Bals, a avut loc un eveniment rutier.La fata locului, s au…