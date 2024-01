Avertisment din partea Croației pentru intrarea în Schengen: Creștere semnificativă a arestărilor în rândul traficanților de persoane Croația avertizeaza Romania și Bulgaria cu privire la riscurile asociate aderarii la Spațiul Schengen, indicand o creștere semnificativa a arestarilor traficanților de persoane dupa ce ea insași a devenit parte a acestei zone. Avertismentul vine in contextul aprobarii parțiale pentru aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, in martie 2024, dupa o așteptare de peste zece ani. Președinția spaniola a Consiliului UE a confirmat ca cele doua țari vor face parte parțial din Spațiul Schengen, cu libera circulație pe calea aerului și pe mare, dar cu restricții menținute pe frontierele terestre. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

