- ''Avem nevoie de o transformare a NATO'', a declarat seful Comitetului Militar al organizatiei, amiralul olandez Rob Bauer, in cadrul unei reuniuni cu sefii de Stat major din tarile aliate, desfasurata la Bruxelles, relateaza Reuters.In trecut, actorii publici si privati au trait intr-o perioada cand…

- A fost odata un Craciun in care magia se facea un pic mai greu. Carnea pentru sarmale se obtinea cu mari interventii, portocalele erau un lux iar jucariile din sacul Mosului, un eveniment in sine. Dar copiii nu simteau asta. Pentru ei, Craciunul era bucurie, aroma de mancare buna si poezii spuse pe…

- Echipa de implementare a proiectului pe fonduri europene a finalizat recepția la terminarea lucrarilor de creștere a eficienței energetice a blocului M1 de pe Aleea Crizantemelor din municipiul Deva. Principalele categorii de lucrari care au fost executate in scopul creșterii eficienței energetice…

- In 31 octombrie 2023, avut loc recepția la terminarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului 60 de pe Aleea Streiului din municipiul Deva. Principalele lucrari care au fost executate sunt: izolarea termica a fațadelor, inlocuirea tamplariei exterioare, inchideri de balcoane cu tamplarie…

- Relația in curs de dezvoltare dintre Rusia și China crește riscul unui conflict cu NATO in Arctica. Aceasta declarație a fost facuta, sambata, jurnalistilor, de catre șeful Comitetului Militar NATO, amiralul Rob Bauer, transmite Agentia Bloomberg, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit informatiilor…