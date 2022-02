Primarul Londrei a cerut un registru al proprietaților straine, in incercarea de a combate spalarea banilor. Sadiq Khan a spus ca lipsa de transparența in ceea ce privește proprietatea in Marea Britanie le permite “aliaților” președintelui rus Vladimir Putin sa adaposteasca sume nedeclarate in valoare de miliarde de lire sterline in capitala și in intreaga […] The post Averi ascunse: oligarhii lui Putin, in vizorul primarului Londrei first appeared on Ziarul National .