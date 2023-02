Averea lui Dan Tesloianu, medicul reținut în cazul dispozitivelor medicale luate de la decedați Medicul Dan Tesloianu detine, impreuna cu sotia sa, care este de asemenea medic la un spital din Iasi, doua case si un apartament. Una din case, in suprafata de 200 de metri patrati este in Iasi, iar cealalta casa, de 120 de metri patrati este in Cracaoani, Neamt, scrie Ziarul de Iași . Apartamentul are 51 de metri patrati, este situate in Iasi si a fost cumparat in 2019. La mijlocul anului trecut, familia Tesloianu declara o colectie de arta in valoare de 50.000 de euro, precum sI depozite bancare de 89.996 de euro, 50.000 de dolari si 76.498 RON. Dan Tesloianu castigase in ultimul an 185.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

