- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca intalnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping din ziua precedenta, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Uzbekistan, a fost "normala". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Occidentul ca vrea sa destrame Rusia, susținand ca a trimis forțele armate sa invadeze Ucraina pentru a preveni acest lucru, transmite Reuters.Luand cuvantul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfașurat in Uzbekistan, Putin a vorbit…

- Comentariul lui Vladimir Putin a venit ca raspuns la remarca facuta vineri de premierul indian Narendra Modi, care i-a atras atenția ca in acest moment ”nu este vreme de razboi”, transmite Reuters . Securitatea alimentara, a ingrașamintelor și a combustibililor sunt preocupari majore pentru omenire…

- Presedintele rus Vladimir Putin a subliniat, vineri, in timpul summitului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) care are loc la Samarkand, in Uzbekistan, „rolul in crestere al noilor centre de putere”, care „devine din ce in ce mai evident”. El a dat vina pe puterile occidentale pentru…

- Președintele Chinei Xi Jinping a lipsit de la cina cu liderul rus Vladimir Putin și cu alți aliați ca masura de precauție COVID, anunța o sursa uzbeca, citata de Reuters. Liderul chinez a lipsit de la dineul la care au participat 11 șefi de stat in cadrul unui summit regional de securitate, in conformitate…

- Putin și Xi iși doresc o lume in care Rusia și China sa-și asume impreuna rolul de mari puteri și au denunțat așa-zisele „tentative occidentale de a crea o lume unipolara”. Cei doi dictatori s-au intalnit, joi, in Uzbekistan la o summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și a fost prima…

- Ministerul de Externe al Chinei a refuzat sa spuna daca președintele Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu prim-ministrul indian Narendra Modi in timpul summitului regional de securitate al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din aceasta saptamana, scrie Reuters.

- Liderul chinez va efectua o vizita in Kazahstan și apoi se va intalni cu Vladimir Putin la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care va avea loc in Uzbekistan.Consilierul de politica externa a lui Putin a declarat saptamana trecuta ca liderul de la Kiev se așteapta sa se intalneasca cu…