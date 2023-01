Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se vor duela in partida dintre cei mai buni jucatori de la Al-Hilal și Al-Nassr, și PSG. Meciul va fi in format live text, de la ora 19:00, pe AS.ro. Cristiano Ronaldo va debuta la noua sa echipa. Starul lusitan a fost transferat de Al-Nassr la inceputul anului, insa…

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile Cupei Greciei, dupa ce a invins-o pe Panathinaikos, scor 2-0. In sferturi, trupa lui Razvan Lucescu o va intalni pe Lamia. PAOK s-a calificat in sferturile Cupei Greciei Tabela de marcaj a fost deschisa de PAOK, in minutul 52, prin…

- FC Barcelona a castigat a 14-a Supercupa a Spaniei din istorie, dupa un meci colosal cu Real Madrid. Catalanii s-au impus cu 3-1, dupa un meci pe care l-au controlat in totalitate. Acesta a fost primul trofeu ca antrenor al lui Xavi la Barcelona. Catalanii au fost in culmea fericirii, dupa ce au obtinut…

- A avut loc un omagiu ravașitor pentru legendarul Gianluca Vialli, inainte de Juventus – Udinese. Au fost momente emoționante pe stadionul „Batranei Doamne”, inaintea meciului din etapa a 17-a din Serie A. Gianluca Vialli s-a stins din viața la varsta de 58 de ani și a indurerat lumea fotbalului. Omagiu…

- Ivan Mamut va juca intr-un campionat exotic, la mai bine de patru luni dupa ce a plecat de la FCSB. Atacantul de 25 de ani, dat afara de Gigi Becali, și-a gasit in sfarșit echipa. Este aproape de a semnat cu Terengganu FC din Malaezia. „Nu poate sa faca nici macar o preluare„, l-a criticat […] The post…

- James Rodriguez a fost bagat in incurcatura de un jucator roman. Starul columbian nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu in timp ce realiza o provocare de tip “quiz” pe rețelele sociale. Rodriguez se relaxeaza in vacanța. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, transferat recent de Olympiacos, s-a distrat cu…

- Erling Haaland l-a detronat pe Kylian Mbappe in topul celor mai bine cotați jucatori din lume. Site-ul de specialitate transfermarkt.com a actualizat TOP 10, iar noile rezultate sunt de-a dreptul spectaculoase. In clasamentul respectiv se afla 9 jucatori de pana in 23 de ani. La 29 de ani, Harry Kane…

- Razvan Lucescu a refuzat sa preia o echipa din Anglia. Este vorba despre Hull, formație care evolueaza in Championship. Britanicii au anunțat astazi ca antrenorul roman, in prezent la PAOK, s-a aflat pe lista conducatorilor lui Hull, in plin sezon. Chiar daca oferta era foarte tentanta, Lucescu Jr.…