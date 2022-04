Avem proiecte, dar degeaba Cosmin-Marian Poteraș, senator de Dolj De prea mult timp Romania n-are infrastructura, indiferent de domeniu. De prea multe ori am auzit ca „se va face”. Anumite cuvinte au devenit chiar deranjante atunci cand le auzim: consultanța sau fezabilitate, de exemplu. Asta pentru ca ele au devenit adevarate simboluri ale neputinței atunci cand vine vorba de infrastructura. Mai nou, a aparut un nou simbol candidat: cuvantul proiect. Aparent, inregistram un progres, avem proiecte. Este insa acesta un progres real? Imi vin in minte trei proiecte din Dolj care ne ajuta sa raspundem la aceasta intrebare.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

