O femeie din Texas care susține ca și-a „vandut” copilul, a fost acuzata de crima, dupa ce baiețelul a fost dat disparut in urma cu un an. Polițiștii cred ca baiatul de șase ani a fost ucis de mama lui. Dupa dispariție, femeia a fugit din țara alaturi de soțul ei și ceilalți copii. Cindy Rodriguez-Singh, in varsta de 37 de ani, este acuzat ca și-a omorat fiul. Baiatul, pe nume Noel, avea 6 ani și suferea de dizabilitați mentale și fizice. El a fost dat disparut pe 20 martie 2023, in ciuda faptului ca a fost vazut ultima oara in noiembrie 2022, in Everman, Texas. Noel este presupus mort, scrie…