Stiri pe aceeasi tema

- Avarie majora in rețeaua Termoenergetica, peste 600 de blocuri și chiar și Spitalul Militar au ramas fara apa calda. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie. Intre imobilele afectate este Spitalul Militar Central. Potrivit site-ului Termoenergetica,…

- Zeci de puncte termice cu sute de blocuri sau imobile sunt afectate in Capitala dupa o avarie majora, informeaza News.ro. Printre imobilele afectate de aceasta avarie se afla și Spitalul Militar Central. Potrivit site-ului Termoenergetica, remedierea defectiunilor si reluarea furnizarii apei calde este…

- Termoenergetica anunta, duminica, faptul ca, in urma unei avarii majore, zeci de puncte termice cu sute de blocuri sau imobile sunt afectate, informeaza News.ro. Intre imobilele fara apa calda este si Spitalul Militar Central. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate,…

- Potrivit Termoenergetica, din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie. Intre imobilele afectate este Spitalul Militar Central. Potrivit site-ului Termoenergetica, remedierea defectiunilor si reluarea furnizarii apei calde este estimata pentru duminica seara, in intervalul 21.00 – 23.30. ”Termenul…

- Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie.Intre imobilele afectate este Spitalul Militar Central.Potrivit site-ului Termoenergetica, remedierea defectiunilor si reluarea furnizarii apei calde este estimata pentru duminica seara, in intervalul…

- Cea mai mare grupare de traficanți de droguri care aduceau cocaina in București dar și in alte orașe mari din țara a fost destructurata de polițiști și procurori. Conform DIICOT, opt traficanți, dintre care doi de cetațenie albaneza, transportau cocaina și heroina din Olanda, in compartimente special…

- Bataie in traficul din București, dupa o incadrare greșita in trafic. Un barbat și o femeie au coborat dintr-o mașina și au sarit pe un șofer, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea”, a spus martorul care a filmat bataia. Unul dintre agresori…

- La doar cateva zile de la tragedia din Capitala, cand o femeie a fost ucisa de caini, un copil de 13 ani, aflat in vizita la bunici, in comuna Contesti din Teleorman, a fost atacat de o haita de caini. Un baiat de 13 ani, din București, care se afla pe un scuter a fost […] The post Un baiat de 13 ani,…