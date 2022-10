Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, luni seara, ca barajele din intreaga tara sa fie verificate pentru a nu mai aparea stuatii care sa puna populatia in pericol. „In contextul incidentului petrecut in data de 01.10.2022 la barajul lacului de acumulare Taul Mare din judetul…

- DOCUMENT: barajele din țara vor fi verificate in regim de urgența. Masuri CNSU dupa incidentul de la Taul Mare – Roșia Montana In urma avariei de la lacul Taul Mare, Roșia Montana, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a dispus verificari tehnice a calitații construcției și siguranței…

- CNSU a decis, luni, verificarea tehnica a calitații construcției și siguranței exploatarii barajelor aflate pe teritoriul Romaniei, dupa ce sambata noaptea a avut loc o avarie la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana, județul Alba, iar populația a fost evacuata. Fii la curent…

- Prima doza de vaccin impotriva variolei maimutei a fost administrata Foto: facebook/Ro Vaccinare. Prima doza de vaccin împotriva variolei maimutei a fost administrata la contactul unui pacient diagnosticat cu aceasta boala, a informat luni Ministerul Sanatatii. Pâna…

- Autoritatile continua golirea controlata a lacului de acumulare Taul Mare, din judetul Alba, unde a fost descoperita o avarie la baraj. Inspectoratul local pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca echipele care actioneaza la fata locului au reusit sa scada cota apei cu aproximativ un metru, insuficient,…

- Operațiunile pentru golirea parțiala a lacului Taul Mare de langa Roșia Montana continua, duminica dupa-amiaza. Prin acțiunile de evacuare cu motopompe de mare capacitate, s-a reușit scaderea nivelului apei. Decizia a fost luata și dupa verificarile facute de un expert tehnic baraje din Cluj. Autoritațile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, convocat de premierul Nicolae Ciuca, a decis acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenta pentru stingerea incendiilor din Franta. Un avion de transport aerian strategic a plecat aseara din Bucuresti, iar un altul, tot de tip Boeing C-17, va pleca in…

- 226 de persoane au fost asistate, joi, in punctele de prim ajutor și hidratare de la nivelul țarii, iar trei au fost transportate la spital, iar in ultimele 24 de ore au ars 1.207 de hectare in diferite zone ale țarii, a anunțat Raed Arafat in videoconferința cu prefecții de vineri dimineața. In acest…