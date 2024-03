Avantajul la care ar putea recurge NATO pentru a pune obstacole planurilor de invazie ale Kremlinului

Stiri pe aceeasi tema

- Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre…

- Președintele Federației Ruse , Vladimir Putin, a acordat primul interviu unui jurnalist occidental de cand a inceput invazia in Ucraina. La aproape doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a reiterat increderea sa in capacitatea Rusiei de a rezista oricarei infrangeri…

- Rusia a negat vineri informațiile aparute in Bloomberg, potrivit carora președintele Vladimir Putin a „testat terenul” in ceea ce privește SUA și ca ar fi dat semnale ca ar fi dispus sa discute privind o eventuala incetare a conflictului din Ucraina. Sursele Bloomberg sustin ca Putin „ar putea fi dispus…

- Kremlinul a sustinut marti ca europenii incep sa intoarca spatele Ucrainei, o noua sageata lansata de Moscova intr-un moment in care continuarea ajutorului pentru Kiev suscita tensiuni interne in Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite ale Americii (SUA), informeaza AFP. „Europenii isi dau foarte bine…

- Estonia a anunțat joi, 18 ianuarie, ca nu va reinnoi permisul de ședere al șefului Bisericii Ortodoxe Estoniene, care aparține de Patriarhia Moscovei, afirmand ca cetațeanul rus reprezinta "un risc de securitate", informeaza agenția France Presse, preluata de The Moscow Times.Decizia inseamna ca Mitropolitul…

- Intr-un document secret, Ministerul german al Apararii descrie in mod realist și cu detalii șocante “calea spre conflict”, cu alte cuvinte, inceputul unui razboi intre Rusia și NATO. Jurnaliștii de la BILD au publicat acest scenariu, care arata ca inceputul razboiului va fi in februarie 2024, iar Rusia…

- Comentariile dictatorului rus Vladimir Putin care identifica Occidentul drept „inamicul” Rusiei sugereaza o narațiune a Kremlinului menita sa convinga națiunile occidentale sa tradeze Ucraina in viitoarele negocieri cu Rusia, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului, potrivit The Kyiv Independent.

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…