Un incendiu a izbucnit astazi in localitatea clujeana Mociu. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la o autoutilitara. In urma apelului la 112, la fața locului a intervenit Punctul de lucru Mociu din cadrul ISU Cluj, cu o autospeciala cu patru subofițeri. Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Articolul Autoutilitara in flacari, in Mociu – FOTO apare prima data in Dej24.ro .