Autostradă nouă în Oltenia! Se va circula cu 130 km/h Intre Craiova și Filiași se va circula pe autostrada. Proiectul are acord de mediu. Oltenia va avea 110,1 km de șosea rapida in plus. Intre Craiova și Filiași se va circula pe autostrada, cu 130 km/h, conform Acordului de Mediu semnat, azi, de președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Laurențiu Alexandru Paștinaru , la Ministerul Mediului Apelor și Padurilor, in prezența ministrului Mircea Fechet . Proiectul „Autostrada Craiova-Filiași și drum expres Filiași-Targu Jiu”, care va fi construit in județele Dolj și Gorj, cu o lungime de 110,1 km, va imbunatați eficiența tehnico-economica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

