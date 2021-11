Autorul placuței suedeze lovește din nou dupa ce a publicat pe Tik Tok un filmuleț in care a anunțat ca și-a schimbat numarul de inmatriculare din ”M..e PSD” in ”M..e USL”. Romanul stabilit in Suedia a ”dedicat” placuța președintelui Klaus Iohannis și premierului interimar Florin Cițu dupa ce PNL și PSD au inceput negocierile pentru formarea unui guvern. Razvan Ștefanescu a publicat filmulețul și pe Facebook. ”Am crezut in dumneavoastra cand spuneați ca vreți o Romanie educata, o Romanie in care tinerii sa se intoarca din Diaspora. V-am votat și la primele alegeri, și la cele de dupa, am crezut…