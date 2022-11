Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii aradeni au reușit sa depisteze autorul accidentului mortal caruia i-a cazut victima o femeie la Halmagiu. Este vorba despre o femeie de 34 ani, din județul Bihor. Aceasta a parasit locul accidentului dupa ce a accidentat mortal o femeie de 43 de ani, din Vața de Jos, pe raza localitații Halmagiu.…

- Politistii doljeni au identificat soferul care a lovit cu masina o fetita de 10 ani, dua care a parasit locul accidentului. Accidentul a avut loc miercuri , pe strada Bariera Valcii din Craiova. Suspectul este un tanar de 21 de ani, din comuna doljeana Galiciuica. Reprezentantii IPJ Dolj spun ca accidentul…

- O femeie, de 55 de ani, a murit luni, la Spitalul de Urgenta Braila, unde a ajuns duminica noapte, in urma unui accident, fiind lovita de un sofer care a dat cu spatele fara sa se asigure, apoi a fugit de la locul faptei, potrivit IPJ Braila. Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada…

- La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control, pe Drumul Național 17, in Unirea, un autoturism. In urma identificarii șoferului, un barbat de 35 de ani, din Borșa, județul Maramureș, polițiștii au dispus…

- Politistii rutieri au anuntat primele concluzii ale anchetei facute in cazul accidentului petrecut, joi seara, pe strada 20 Decembrie din Lugoj. Oamenii legii au anuntat ca vina ii apartine unui sofer, care nu s-a asigurat la iesirea de pe strada Avram Iancu. "Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus…

- Un barbat in varsta de 67 de ani, care era in pijama si avea o branula in mana, a fost depistat de un echipaj al Politiei Locale Timisoara, pe o strada din zona centrala a orasului, care l-a preluat si l-a dus la Spitalul Municipal, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La data de 5 septembrie a.c., in jurul orei 23.30, politisti din Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Balcescu, din localitatea Agigea, in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive.In urma testarii cu aparatul drug test,…

- La data de 3 septembrie 2022, in jurul orei 04,40, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe strada Ștefan cel Mare din municipiu, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism,…