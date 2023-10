Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la ora 7:30 a fost convocata ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Dupa ședința, Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu unele precizari. „Azi a fost adoptata decizia CSE din 4 octombrie 2023 prin care au fost stabilite criterii de individualizare cu privire la persoanele care nu au dreptul…

- 123,1 mii de lei din Fondul de intervenție al Guvernului vor fi alocate Consiliului orașenesc Bucovaț, raionul Strașeni, pentru inlaturarea consecințelor ploilor abundente de la inceputul lunii aprilie, care au provocat alunecari de teren pe o porțiune de drum local. Decizia a fost aprobata in cadrul…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi prelungita incepand de la 2 octombrie cu inca 60 de zile. O hotarare in acest sens a fost aprobata de Executiv, in baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale. Documentul urmeaza a fi prezentat spre aprobare Parlamentului, transmite Jurnal.md…

- Perioada de inscriere in programul ”Rabla local” a fost prelungita. Noul termen limita este 29 septembrie 2023 Persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local pana pe 29 septembrie 2023, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului alocat fiecarei…

- Termenul de depunere a dosarelor la concursul „Premiul Național”, ediția 2022, a fost prelungit pana pe 14 septembrie 2023. O decizie in acest sens a fost luata la cea de-a doua ședința a Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidata de prim-ministrul Dorin Recean, noteaza Noi.md La propunerea…

- Prim-ministrul Dorin Recean a primit la Casa Guvernului o delegație a Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite ale Americii: Doug Lamborn, Nancy Mace și Seth Moulton, care se afla in vizita oficiala in Republica Moldova, noteaza Noi.md. La intrevedere,…

- Peste 2 milioane de lei vor fi alocate din fondul de intervenție a Guvernului, in vederea acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei refugiaților. Decizia a fost luata in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidata de prim-ministrul Dorin Recean. Astfel,…

