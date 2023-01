Autoritățile vor să prevină creşterea salariilor din zona euro. Motivul – inflaţia BCE a majorat ratele dobanzilor cu un total de 2,5 puncte procentuale, din iulie, in incercarea de a opri o intensificare istorica a inflatiei, si a promis si mai multa inasprire a politicilor la urmatoarele reuniuni, deoarece asteptarile de crestere a preturilor pe termen lung au inceput sa depaseasca tinta oficiala de 2%. ”Stim ca salariile cresc, probabil intr-un ritm mai rapid decat erau asteptarile”, a declarat Lagarde sambata, ziarul croat Jutarnji list. ”Nu trebuie sa permitem ca asteptarile inflationiste sa devina dezancorate sau ca salariile sa aiba un efect inflationist”, a adaugat aceasta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- BCE a majorat ratele dobanzilor cu un total de 2,5 puncte procentuale, din iulie, in incercarea de a opri o intensificare istorica a inflatiei, si a promis si mai multa inasprire a politicilor la urmatoarele reuniuni, deoarece asteptarile de crestere a preturilor pe termen lung au inceput sa depaseasca…

