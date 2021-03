Autoritățile vor să demareze construcția parcurilor industriale în județ Consiliul Județean Iași iși propune sa creeze capacitați industriale prin parteneriate cu UAT-urile din județ, care au terenuri potrivite pentru dezvoltarea de parcuri industriale. Pe ordinea de zi se gasesc trei proiecte de hotarare pentru aprobarea solicitarii de trecere a unor terenuri din domeniul public al orașului Podu Iloaiei și comunelor Dumești și Deleni in domeniul Consiliului Județean Iași pentru a putea demara construcția de parcuri industriale. „Așa cum ne-am asumat prin programul de guvernare, vom prioritiza investițiile in proiecte care pot aduce plus valoare in județ. Viziunea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

