Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 6,1 s-a produs sambata in largul coastei de est a insulei Celebes din Indonezia, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP.Nu a fost emisa alerta de tsunami si nu s-au semnalat pagube pana in prezent.Cutremurul puternic s-a produs la 258 de kilometri…

- Potrivit Institutului american de geofizica USGS, magnitudinea cutremurului, produs marți dupa-amiaza, a fost de 4,7. Epicentrul a fost localizat la zece kilometri adancime, in apropiere de Candelaria, in provincia Pinar del Rio, la 70 de kilometri vest de Havana.Cutremurul a provocat panica și mai…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a provocat vineri panica in Bingol, in estul Turciei, fara a se semnala victime sau pagube provocate de seism in acest oras cu 160.000 de locuitori, informeaza EFE. Cutremurul a avut loc la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea…

- Cutremurul a avut loc la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea municipalitatii Kigi, provincia Bingol, potrivit datelor agentiei turce de gestionare a dezastrelor AFAD. Miscarea seismica a fost resimtita si in provincii invecinate, precum Elazig sau Erzincan. Intrucat epicentrul este…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 01:43 (04:43 GMT) in Marea Banda, la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Amahai, principalul oras de pe insula Ceram, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).In Indonezia au loc frecvent cutremure și eruptii vulcanice din cauza situarii…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs in Marea Molucelor, la o distanta de circa 200 de kilometri est-sud-est de orasul Manado, din Indonezia, a anuntat joi Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), potrivit Reuters. Cutremurul a avut loc la o adancime de 64 de kilometri, a mai precizat…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in regiunea centrala a statului american Alaska, a informat Centrul german pentru geostiinte (GFZ), potrivit Reuters.Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, a precizat GFZ.Intr-o comunicare separata, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC)…

- A sunat alarma in Japonia, dupa cutremurul de 7,2 grade pe scara Richter, produs sambata. Autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru prefectura Miyagi. Agentia de Meteorologie din Japonia a emis un avertisment in legatura cu producerea unui tsunami de 1 metru inaltime in prefectura Miyagi. Un prim…