- Autoritațile nord-coreene obliga fetele și femeile care se cheama „Ju Ae” sa-și schimbe numele. Acesta este numele fiicei lui Kim Jong Un, iar dictatorul de la Phenian nu vrea ca alte femei sa-l poarte, relateaza Radio Free Asia, citat de Business Insider.

- Militarul sud-coreean a tras din greseala in timpul unui exercițiu și a obligat astfel armata țarii sale sa avertizeze țara condusa de Kim Jong-un ca este vorba despre un tir involuntar, susține agentia sud-coreeana de presa Yonhap, potrivit news.ro. Patru gloante reale au fost trase cu mitraliera sambata…

- Coreea de Nord a executat public trei adolescenti– doi pentru vizionarea si distribuirea de filme sud-coreene si unul pentru uciderea mamei sale vitrege – fapta la fel de grava, au declarat doua surse care au asistat la asta pentru Radio Free Asia. Presupusele infractiuni comise de adolescenti sunt…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca Phenianul va raspunde cu arme nucleare la noi amenintari din partea SUA si a altor forte ostile, conform informatiilor difuzate sambata de presa de stat, transmite dpa, potrivit Agerpres.Conform KCNA, Kim Jong Un "a declarat solemn ca, daca inamicii continua…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a scos-o pentru prima oara pe fiica sa in fata lumii, in fotografii surprinzatoare transmise sambata de agentia oficiala de presa KCNA care arata perechea mergand mana in mana si inspectand lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testata cu o…

- Testul de vineri sporește temerile ca Phenianul a facut progrese semnificative in dezvoltarea unor arme capabile sa poarte focoase nucleare oriunde in SUA. Poziția intarește mana lui Kim Jong-un in orice eventuale tratative privind ridicarea sancțiunilor și consolideaza regimul, asigurand loialitatea…