- Tokyo a ridicat alerta la nivel „rosu”, cel mai inalt din sistemul japonez, dupa ce cazurile noi zilnice de infectare cu coronavirus au atins un nivel record. Guvernatorul Tokyo, Yuriko Koike, a descris situatia din capitala japoneza drept „destul de severa”, scrie ShanghaiDaily.com.

- Autoritatile nipone au instituit cel mai inalt nivel de alerta pentru coronavirus la Tokyo in urma unei recrudescente a cazurilor de contaminari cu SARS-CoV-2, a avertizat miercuri guvernatoarea capitalei nipone Yuriko Koike, citata de AFP."Expertii tocmai ne-au spus ca situatia legata de…

- Autoritațile orașului Tokyo au instituit cel mai inalt nivel de alerta pentru coronavirus in urma creșterii cazurilor de contaminari. “Expertii tocmai ne-au spus ca situația infecției este la nivelul 4 pe o scara de la 1 la 4, ceea ce inseamna ca aceasta pare sa se raspandeasca”, a avertizat guvernatoarea…

- A fost declarata stare de urgența in Belgrad, dupa ce s-a constatat o creștere a numarului de cazuri de COVID-19, scrie Agerpres. Autoritațile au reintrodus unele restricții pentru a incetini propagarea virusului.

- Autoritatile judetene sunt ingrijorate de cresterea alarmanta a infectiilor cu Covid 19 care risca sa blocheze activitatea unitatilor spitalicesti din Post-ul Presedintele CJD…. ingrijorat de cresterea alarmanta a cazurilor de Covid 19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Organizatia Mondiala a Sanatatii face un anunț terifiant legat de pandemia COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare a explodat in ultimele 24 de ore. Duminica s-a inregistrat o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19, un adevarat record zilnic la nivel global. Bilantul cazurilor globale de imbolnavire…

- Masca obligatorie pe strada și in toate spațiile publice! Este masura aplicata pe fondul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in mai multe regiuni din Turcia. Autoritațile spun ca numarul cazurilor de contagiune cu noul coronavirus a crescut odata cu relaxarea restrictiilor.

- Ziarul Unirea Mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT: PERICOLUL infectarii cu noul CORONAVIRUS (COVID-19) ramane ridicat Romanii au primit vineri, in jurul orei 14:30, o alerta de urgența pe telefoanele mobile. In mesaj sunt indicații stricte despre modul in care trebuie sa se comporte in timpul…