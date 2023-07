Autoritățile din Gorj sunt în proces de evaluare a dezastrului produs de furtună Dupa fenomenele meteorologice din noaptea trecuta, ISU Gorj a fost solicitat sa intervina in 32 de situații de urgența. Au avut loc 28 de intervenții pentru degajarea copacilor cazuți pe carosabil in urmatoarele localitați: Targu Jiu, Alimpești, Broșteni, Catunele, Motru, Slivilești, Tismana, Pestisani, Turceni, Saulești, Vladimir și Branești. De asemenea, au fost efectuate trei intervenții pentru degajarea acoperișurilor luate de vant, dintre care doua in municipiul Targu Jiu și una in localitatea Hurezani. In urma unei pene de curent aparute, reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Targu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

