Stiri pe aceeasi tema

- Prima imagine cu mutațiile variantei Omicron a fost realizata de spitalul Bambino Gesu din Roma, Italia, care a prezentat-o printr-un comunicat de presa. Pe imagine se vede ca varianta africana prezintp mult mai multe mutații decat varianta Delta. “Acest lucru nu inseamna automat ca aceste variatii…

- Guvernul din Botswana, tara africana unde au fost prelevate primele probe care au confirmat existenta noii variante Omicron, a anuntat ca a inregistrat pana duminica 19 cazuri de COVID-19 cu aceasta varianta. Autoritațile au sustinut ca originea acestora este "importata", dar au refuzat sa precizeze…

- Imaginea a fost realizata pe baza studierii secventelor acestei noi variante primite in special din Botswana, Africa de Sud si Hong Kong, primele locuri unde Omicron a fost descoperitaAFP relateaza duminica , 28 noiembrie, ca varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 prezinta mult mai multe mutatii…

- Vineri, numeroase tari europene, nord-americane si arabe au anuntat ca isi inchid granitele pentru persoanele din Africa Australa."Unele reactii sunt nejustificate", a declarat ministrul Joe Phaahla intr-o conferinta de presa."Unii lideri cauta tapi ispasitori pentru a rezolva o problema care este mondiala",…

- Anunțul a fost facut, azi, de catre ministrul Sanatații Alexandru Rafila și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat in cadrul unei conferințe de presa. Carantinarea a fost anunțata in contextul apariției variantei sud africane a Covid, denumita Omicron. Autoritațile spun ca persoanele…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, ii sfatuiește pe romani sa evite calatoria in zonele in care a aparut noua tulpina a virusului, Omicron. Raed Arafat recomanda doar calatoriile esențiale și renunțarea la vizitele in țarile afectate, inclusiv cele aflate in vecinatate. ”Sa…

- Autoritațile sanitare din Olanda au anunțat, sambata. ca 61 de persoane care au ajuns vineri la Amsterdam cu doua zboruri din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru COVID-19, potrivit The Guardian. Autoritațile au efectuat teste suplimentare in aceasta dimineața pentru a vedea daca vreuna dintre…

- Vineri, numeroase tari europene, nord-americane si arabe au anuntat ca isi inchid granitele pentru persoanele din Africa Australa."Unele reactii sunt nejustificate", a declarat ministrul Joe Phaahla intr-o conferinta de presa."Unii lideri cauta tapi ispasitori pentru a rezolva o problema care este mondiala",…