- Un medic ginecolog de la Maternitatea Polizu din București, acuzat ca a aruncat intr-un sac un copil nascut viu desi acesta traia, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor savarsita prin cruzimi si fals intelectual.

- Directorul general al celor de la Red Bull, Christian Horner, va ramane in funcție, dupa ce ancheta interna l-a declarat nevinovat de „comportamentul inadecvat” de care fusese acuzat de catre o angajata.

- Larisa Kalik are 21 de ani și pana acum patru ani a locuit in Transnistria. Acum scrie despre viața tinerilor in armata și fotografiaza direct de pe front dezastrul din Ucraina. S-a mutat acolo in 2020, dupa ce autoritațile de la Tiraspol i-au deschis dosar penal și au acuzat-o de extremism. Doi ani…

- Deocamdata nu exista nicio decizie in privința privatizarii Moldtelecom! Asigurarile au fost date de președintele comisiei parlamentare securitate naționala, Lilian Carp, in timpul emisiunii Rezoomat. Potrivit deputatului, Moldtelecom a fost inclusa intr-o lista ipotetica cu obiective care pot fi supuse…

- Castelul Castelmore din Franta, unde se spune ca s-a nascut celebrul muschetar d'Artagnan, este in centrul unui mare scandal, scrie observatornews.ro. Autoritatile locale vor sa il cumpere si sa il transforme in muzeu, dar se lupta cu un milionar care viseaza sa isi faca resedinta de vacanta acolo.…

- Medicul Mariana Pitrop, care a fost de garda in noaptea in care tanara insarcinata Alexandra Ivanov a murit in chinuri, la Spitalul Mavromati, din Botoșani, da unitatea medicala in judecata.In urma decesului care a revoltat o țara intreaga, medicul ginecolog a ramas fara loc de munca. Decizia…