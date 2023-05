Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si doua de asociatii si sindicate germane, care reprezinta peste 140.000 de autori si interpreti, au indemnat miercuri Uniunea Europeana sa consolideze proiectele de norme privind inteligenta artificiala, subliniind amenintarea la adresa drepturilor de autor din partea ChatGPT, transmite…

- Sindicatele pentru sectorul creativ Verdi si DGB si asociatiile pentru fotografi, designeri, jurnalisti si ilustratori si-au expus preocuparile intr-o scrisoare adresata Comisiei Europene, Consiliului European si legislatorilor UE. Scrisoarea a subliniat ingrijorarile tot mai mari cu privire la inteligenta…

- Apple a castigat recursul impotriva deciziei autoritatii britanice de reglementare antitrust de a lansa o investigatie asupra browserului sau mobil si a serviciilor sale de jocuri in cloud, a decis vineri Tribunalul de Apel pentru Concurenta (CAT), transmite Reuters.Autoritatea de reglementare pentru…

- Legea pietelor digitale (Digital Markets Act – DMA), care a intrat in vigoare in noiembrie, va clasifica platformele online cu peste 45 de milioane de utilizatori drept ”gatekeepers” (gardieni), printre alte criterii. Gardienii, companiile care controleaza accesul la date si la platforma, sunt supusi…

- ”Online News Act” sau proiectul de lege C-18 al Camerei Comunelor, introdus in aprilie anul trecut, a stabilit reguli pentru a forta platforme precum Meta si Google, parte a grupului Alphabet, sa negocieze oferte comerciale si sa plateasca editorii de stiri pentru continutul lor. ”Un cadru legislativ…

- Vorbind la Mobile World Congress (MWC) din Barcelona, Breton a aparat o consultare de 12 saptamani lansata saptamana trecuta, referitoare la un proiect care ar putea impune Big Tech sa suporte mai multe costuri. ”Pentru mine, adevarata provocare este sa ne asiguram ca pana in 2030 concetatenii nostri…

- Peste 80.000 de persoane, intre care directori de tehnologie, inovatori si autoritati de reglementare, urmeaza sa participe la editia din acest an a evenimentului Mobile World Congress (MWC). Comisarul pentru industrie al UE, Thierry Breton, a lansat joi o consultare de 12 saptamani cu privire la propunerile…

- The European Commission on Thursday launched a consultation on the future of Europe‘s telecoms sector, starting a process that could lead to requiring Alphabet’s Google, Apple, Meta Platform and Netflix to pay some network costs, according to Reuters. For more than two decades Deutsche Telekom, Orange,…