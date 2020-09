Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Rusiei, Moscova, confruntata cu o noua crestere a numarului de infectari cu coronavirus, le-a cerut vineri locuitorilor sai in varsta de peste 65 de ani sa se izoleze la domiciliu, iar companiilor sa recurga la telemunca, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'Moscovitii in varsta de peste 65…

- Unu din sapte voluntari inscrisi pentru testarea vaccinului rusesc impotriva COVID 19 s a plans ca are efecte secundare, precum stari de slabiciune si dureri musculare, a anuntat ministrul sanatatii de la Moscova, relateaza The Moscow Times, potrivit Romania TV.Rusia a raportat 6.148 de noi cazuri de…

- Rusia a raportat duminica 6.148 de noi cazuri de coronavirus, a doua zi cand numarul de cazuri de imbolnaviri depașește 6.000. Autoritațile de la Moscova anunța ca numarul total de infectii a ajuns la...

- Crește rapid numarul de cazuri COVID in multe zone ale lumii; in Marea Britanie, o treime din pacienții noi sunt sub 30 de ani. Autoritațile fac apel la tineri sa respecte masurile de protecție, pentru a-și proteja parinții și bunicii.

- Autoritațile au comunicat situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 12 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 42 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj 25 persoane internate in ATI, din care 19 din județ Total vindecați…

- La nivelul județului Suceava, in data de 10 august erau inregistrate 319 cazuri de infecție Covid-19 in evoluție, conform datelor furnizate Prefecturii de catre Direcția de Sanatate Publica.Dintre acestea, 213 cazuri sunt tratate in Spitalul Județean Suceava și in Spitalul Municipal Radauți.Tot la ...

- Italia iși inchide granițele pentru țarile cu numar mare de cazuri de Covid. Autoritațile din Peninsula au facut publice listele cu zonele roșii, ce au risc mare de infectare, precum și lista verde, a statelor care pot intra in țara fara sa stea in izolare sau carantina.

- Autoritatile sarbe au decis luni sa impuna masuri antiepidemice mai severe, in special purtarea mastii in transportul public si in spatiile inchise la Belgrad, dupa ce numarul noilor cazuri de COVID-19 a inceput din nou sa creasca substantial, relateaza AFP. In ultima saptamana numarul noilor cazuri…