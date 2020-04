Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta dimineața inca trei decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 527 de morți. Doua dintre victimele anunțate acum sunt din județul Timiș. Barbatul de 61 de ani este fiul femeii din Periam care a murit acasa in […] Articolul Autoritațile au anunțat inca trei decese in urma complicațiilor provocate de coronavirus. Doua dintre victime, in județul Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .