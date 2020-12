Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentur Siguranţa Alimentelor anunţă că sunt active peste 400 de focare de pestă porcină africană ”La data de 16.12.2020, sunt active un numar de 409 de focare PPA, din care 4 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A”, a anuntat ANSVSA. In cursul anului 2020, au fost ucise un numar total de 194.211 porcine, din care: 265 de porcine in exploatatii comerciale profesionale (din care se comercializeaza pe piata unica europeana (nationala si intracomunitara) si la export, 743 de porcine in exploatatii de tip A (din care se comercializeaza pepiata nationala) 203 de porcine in exploatatiile nonprofesionale. Valoarea totala a despagubirilor acordate pentru proprietarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 16.12.2020, sunt active un numar de 409 de focare PPA, din care 4 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A”, a anuntat ANSVSA. In cursul anului 2020, au fost ucise un numar total de 194.211 porcine, din care: 265 de porcine in exploatatii comerciale…

- Romania inregistreaza 409 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 32 de judete, din care patru in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Romania intregistreaza in prezent peste 400 de focare active de pesta porcina africana in 32 de judete, din care 10 in exploatatii comerciale – potrivit datelor anuntate de Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Numarul focarelor active este in scadere, fata de raportarea…

- Romania inregistreaza 441 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 32 de judete, din care 10 in exploatatii comerciale si patru focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Romania inregistreaza 441 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 32 de judete, din care 10 in exploatatii comerciale si patru focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Un numar de 529 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active, vineri, in Romania, din care 9 focare in exploatatii comerciale si 5 focare in exploatatii comerciale de tip A, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA)…

- Eveniment ANSVSA: Doua noi focare de pesta porcina africana confirmate in județ, in ultima saptamana 12/10/2020 10:38 Pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 40 de județe, din care in 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat și mistreții,…

- Eveniment ANSVSA: Patru noi focare de pesta porcina africana confimate in județ; alte 17 focare au fost stinse 05/10/2020 12:11 Pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 40 de județe, din care in 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat…