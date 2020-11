Autoritatea Naţională Palestiniană va restabili legăturile cu Israelul Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) a anuntat marti ca va restabili legaturile cu Israelul, dupa ce acestea au fost intrerupte ca urmare a planului israelian de anexare a unor parti din Cisiordania, care a fost suspendat intre-timp, informeaza dpa. "Am primit un document din partea Israelului in care se angajeaza sa respecte acordurile cu noi si, prin urmare, anuntam reluarea contactelor", a declarat prim-ministrul ANP Mohammad Shtayyeh, citat de presa locala. Palestinienii urmeaza sa reia cooperarea in materie de securitate cu Israelul si sa accepte impozitele pe venit din Israel, asa cum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

