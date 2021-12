Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat investitii suplimentare pentru anul 2022 in valoare de aproximativ 140 milioane de lei ca urmare a veniturilor ce vor fi obtinute din alocarea capacitatii de interconexiune transfrontaliera, de catre CNTEE Transelectrica S.A.

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a pus in consultare publica proiectul privind planul de acțiuni pentru 2022. Acesta prevede revizuirea și actualizarea unor acte normative și decizii, ca urmare a transpunerii in legislația naționala a Directivei (UE) 2018/1972…

- In cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a fost adoptata Hotarirea privind asigurarea furnizarii de ultima opțiune a energiei electrice consumatorilor deserviți de furnizorul SRL „Furnizare Energie”. Avind in vedere notificarea depusa…

- Tevatura birocratica s-a incheiat in ceea ce priveste Baza Sportiva TIP 1 care va fi construita cu fonduri de la Compania Naționala de Investiții (CNI) in apropierea arenei „Dan Paltinisanu”. Lucrarile au demarat de saptamana trecuta si in aceste zile e multa activitate pe santier, incercandu-se recuperarea…

- Persoanele care transporta numerar in valoare de 10.000 euro sau mai mult, acesta trebuie declarat autoritaților competente din statul membru prin care aceștia intra sau ies din Uniunea Europeana și trebuie sa-l puna la dispoziția lor pentru control. Conform unei Hotarari de Guvern , publicata in Monitorul…

- Guvernul va modifica Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, conform unui proiect de Hotarâre de pe ordinea de zi a executivului. Astfel, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat,…

- Pretul de productie al caldurii furnizata in sistem centralizat in municipiul Tulcea va creste de la 560 de lei pe gigacalorie, cat este in prezent, la 850 de lei pe gigacalorie, a declarat presei miercuri, primarul municipiului Tulcea, la finalul sedintei Consiliului local, potrivit agerpres.ro.…