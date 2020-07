Stiri pe aceeasi tema

- Peste 360 de reclamații privind știri false despre pandemia de COVID-19 au fost transmise catre autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) în primele șase luni din acest an, în contextul atribuțiilor pe care le-a avut instituția condusa de Sorin Grindeanu pe perioada starii…

- In primele 6 luni din 2020 Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit peste 2.400 de reclamatii de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania. „Tot mai multi utilizatori cunosc rolul ANCOM si ni se adreseaza pentru solutionarea…

- Conditiile si tarifele de acces la canalizatia subterana pentru retelele publice de comunicatii electronice din Targu Mures au fost aprobate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si pornesc de la 0,36 de lei pentru fiecare metru liniar/an.Canalizatia…

- Calitatea livrarii de catre Poșta Romana a trimiterilor interne prioritare va fi evaluata de ANCOM, dupa ce compania a fost desemnata drept furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024, anunța MEDIAFAX.Astfel, Autoritatea…

- Calitatea livrarii de catre Poșta Romana a trimiterilor interne prioritare va fi evaluata de ANCOM, dupa ce compania a fost desemnata drept furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024, potrivit Mediafax.Astfel, Autoritatea…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) incepe, in toamna, o campanie de informare pentru a explica tehnologia 5G. Anunțul a fost facut de Sorin Grindeanu, președintele ANCOM. „In aceasta toamna o sa dam drumul la o campanie de informare pentru a explica mai…

- Operatorii de telefonie fixa din Romania ar trebui sa reduca tarifele cu aproximativ 30% fata de cele percepute in prezent. Propunerea se va aplica operatorilor cu putere semnificativa de piata, printre care Telekom, RCS & RDS, Orange sau Vodafone, se arata in comunicatul transmis de Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aplicat amenzi de peste 351.000 de lei, in urma controalelor efectuate in primul trimestru al acestui an pe piata de comunicatii electronice si a echipamentelor radio, precum si la furnizorii de servicii postale.…