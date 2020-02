Autopsia primului mort de coronavirus, date concludente. Cum sunt distruşi plămânii şi cum atacă virusul ucigaş Raportul de autopsie al unui pacientului diagnosticat cu Covid-19 releva ca virusul ataca in principal plamanii și ca nu exista dovezi suficiente pentru a spune ca acesta produce daune si altor organe. Barbatul decedat avea 85 de ani, iar in momentul spitalizarii avea deja in antecedentul medical mai multe accidente vasculare cerebrale. Febra, tusea sau alte simptome nu au fost observate intr-o prima faza. Abia in a zecea zi pacientul a simțit mancarime in gat și febra. Tomografia a relevat in prezența unor infecții la ambii plamani. In ziua 13 a fost confirmat diagnosticul de coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

