Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Automecanica Moreni a semnat vineri, la implinirea a 54 de ani de activitate, un Memorandum de intelegere cu compania turceasca Nurol Makina ve Sanayi A.S. document care are in vedere dezvoltarea de produse militare si sisteme de armament moderne, conform standardelor NATO. Tot vineri, compania…

- Uzina Automecanica Moreni a semnat vineri, la implinirea a 54 de ani de activitate, un Memorandum de intelegere cu compania turceasca Nurol Makina ve Sanayi A.S. document care are in vedere dezvoltarea de produse militare si sisteme de armament moderne, conform standardelor NATO. Tot vineri, compania…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a facut, joi, o vizita in judetul Dambovita, unde a vazut doi operatori din industria de aparare, Uzina Mecanica Mija si Uzina Automecanica Moreni, filiale ale Romarm – companie aflata in coordonarea Ministerului Economiei. ”Am transmis conducerii celor doua uzine…

- ”A fost aprobata Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2022”, anunta Ministerul Economiei. Guvernul a alocat suplimentar in bugetul Ministerului Economiei suma totala de 25.000.000…

- „A fost injumatatit numarul de neoane de pe coridoare si din birouri, am inlocuit calculatoarele si imprimantele vechi cu electronice inteligente, am achizitionat baterii cu senzori pentru lavoare, am recomandat angajatilor Ministerului Economiei sa foloseasca scarile cat mai des in locul lifturilor…

- „Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…

- „Agricultura este unul dintre cele mai afectate sectoare economice de crizele suprapuse din ultimii doi ani. Lipsa contractelor cu furnizorii de gaz este o problema acuta pentru producatorii de ingrasaminte si fertilizatori, iar acest fenomen, care afecteaza toata industria romaneasca, ameninta productia…

- ”Guvernul a aprobat in sedinta de astazi Memorandumul privind incadrarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale” – in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman”, informeaza Ministerul…