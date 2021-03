Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea este numita de oamenii de știința o „polița de asigurare globala”, prin care aceștia vor incerca sa asigure supraviețuirea speciei umane, in cazul in care o catastrofa va avea loc pe Pamant. Arca ce va ajunge pe Luna va conține 335 de milioane de mostre de sperma și ovule. Arca lunara ar urma…

- ​Acum 100 de ani avea premiera la Praga piesa cehului Karel Capek în care era folosit pentru prima oara termenul ”robot”. Piesa a influențat mult tehnologia în secolul 20 și a fost un real succes datorita subiectului ei extrem de interesant. Roboții sunt, de la an la an, prezenți…

- Data de 24 ianuarie a ramas in istorie drept ziua in care s-a infaptuit Mica Unire sau Unirea Principatelor Romane, in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pas important in formarea teritoriului Romaniei de azi, urmatorul eveniment avand loc la 1 decembrie 1918, cand a fost infaptuita…

- Miliardarul american Warren Buffet a fost un critic raspicat al bitcoin în ultimii ani, catalogând în mod repetat criptomonedele ca fiind lipsite de valoare și o investiție speculativa riscanta, relateaza Business Insider.Fanii cripto au respins avertismentele miliardarului…

- Accidentari in lanț au avut loc la „Survivor Romania 2021”, in ediția de sambata seara, 16 ianuarie, la Kanal D. Ambulanța a sosit pe teren, dupa ce concurenții și-au riscat viața in timpul jocului pentru imunitate. A fost nevoie de ambulanța, dupa ce in confruntarea pentru imunitate concurenții și-au…

- O echipa de medici romani de la Spitalul Colentina a realizat un studiu Covid 19 unic in lume. Concluzia studiului confirma ca virusul SARS COV 2 influențeaza negativ nivelul unei proteine anticoagulante din organismul uman, provocand forme severe ale bolii sau chiar decesul. Studiul inceput…

- INITIATIVA… O vasluianca a pus bazele unei asociatii dedicate parintilor din Vaslui, care au copii diagnosticati cu autism. Se numeste Marcela Giurgea, este educatoare de profesie si totodata, mama unei fetite cu tulburari de spectru autist. Ideea de a infiinta o astfel de organizatie neguvernamentala…

- Rareș Beuran a activat în persa clujeana pentru o perioada de timp, iar acum este lector universitar la Departamentul de Jurnalism în cadrul Facultații de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii a Universitații Babeș Bolyai (UBB).…