Trei romani au murit și alți cinci au fost grav raniți intr-un accident teribil in Bulgaria, sambata de dimineața in jurul orei 2:00, dupa ce autocarul in care veneau de la Istanbul a lovit violent un autoturism și un pom. Vehiculul facea regulat curse de la București spre Turica și retur. De mai multe ori in ultimul an autocarul a fost filmat pe aceeași șosea mergand cu viteza și depașind periculos, retaleaza site-ul telviziunii bulgare Novinite.Pe tronsonul de drum dintre Veliko Tarnovo și Ruse, unde s-a facut praf autocarul romanesc, sunt in mod regulat abateri de circulație. Potrivit Dianei…