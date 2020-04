Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, autobuzul nr. 3 va avea curse și de la ora 10:45, pentru a veni in intampinarea persoanelor peste 65 de ani, din cartierele Poșta și Mihai Viteazul, in contextul in care e inchis și pasajul CFR, aflat in lucrari. Decizia a fost luata in aceasta dimineața, in cadrul unei ședințe a…

- Incepand de astazi, buzoienii sunt obligați sa poarte maști de protecție in mijloacele de transport in comun și in locurile publice, a decis luni Comitetul Local pentru Situații de Urgența. Conform respectivei hotarari, in toate mijloacele de transport in comun (autobuze, microbuze și taxiuri) și in…

- Intr-o perioada de varf a incendierilor de vegetație, Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla – Centrul Operativ anunța condițiile stricte in care oamenii pot face arderea unor resturi vegetale. „In aceasta perioada dificila, in care toate eforturile noastre trebuie sa fie…

- Conform reglementarilor actuale, impuse de Comitetul Local de Situatii de Urgenta, Politia Locala Iasi, efectueaza frecvent controale in mijloacele de transport pubilc, pentru a verifica respectarea regulilor impuse de Ordonantele Militare emise pana la aceasta data. Reamintim obligativitatea cetatenilor…

- Intrunit luni, 23 martie, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Ramnicu Valcea a dat mai multe dispozitii in consecinta Ordonantei militare nr. 2/21.03.2020, dar si a propunerilor desprinse din intalnirea de duminica convocata de primarul Mircia Gutau. Una dintre masurile luate…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Ramnicu Valcea a dat mai multe dispozitii valabile la nivelul municipiului, printre care suspendare sau restrangerea ale activitatilor comerciale: Dovali, Bazar PT3 Ostroveni, zonele comerciale non-stop din str. Mihai Viteazu si din zona ”Tic Tac”. Una dintre…

- Masuri luate astazi, 23 martie, de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi: Art.1. (1) Incepand cu data de 24 martie persoanele care nu respecta regulile privind autoizolarea si cele care parasesc locul de carantina nu vor beneficia de spatii hoteliere, ci vor fi cazate in modulele…

- Primaria Brașov și Comitetul Local pentru Situații de Urgența fac un apel la persoanele aflate in autoizolare și cele aflate in carantina ca pentru anumite nevoi sa utilizeze telefoanele de la dispeceratul Primariei care funcționeaza NON-stop: 0774034990 sau 0268405000. Astfel, persoanele…