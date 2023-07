Autobuzele electrice au ajuns la Piatra-Neamț Prima tranșa de 20 de autobuze electrice a ajuns la Piatra-Neamt. Primul din aceasta serie, care urmeaza sa deserveasca, incepand de anul acesta, transportul public de calatori din municipiul Piatra‐Neamț, a ajuns deja in autobaza la sfarșitul lunii mai. Intre timp, in societatea de transport pietreana, Troleibuzul SA, se fac pregatiri intense pentru ca totul sa fie gata și noile mijloace de transport sa poata intra in verificari și apoi in trafic. Detalii, despre aceste pregatiri și despre cum vor sta lucrurile in momentul in care noile autobuze vor circula in oraș, aflam de la directorul societații… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

