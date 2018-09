Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul format din Simone Tempestini și Sergiu Itu a devenit matematic campion in cadrul CNR (Campionatul Național al Romaniei) dupa victoria obținuta in acest weekend in cadrul Raliul Iașului, penultima etapa a sezonului. Astfel, Simone Tempestini iși trece in palmares al treilea titlu de campion…

- Campionatul National de Raliuri ar putea avea un nou campion incepand din acest week-end. Lider in clasamentul general, echipajul format din Simone Tempestini si Sergiu Itu (Citroen DS3 R5) se va duela la Cotnari Rally Iasi

- Pilotul estonian Ott Tanak a castigat duminica Raliul Germaniei, a noua etapa a Campionatului Mondial (WRC), dupa ce a condus inca de vineri dimineata, de la incheierea celei de-a treia probe speciale, in timp ce romanul de origine italiana Simone Tempestini a ocupat locul 20. La a treia victorie din…

- Estonianul Ott Tanak (Toyota) a duminica, castigat Raliul Finlandei, a opta etapa a Campionatului Mondial (WRC), cursa in care pilotul roman de origine italiana Simone Tempestini s-a clasat pe locul 36 in ierarhia generala finala. Acesta este al patrulea succes in WRC pentru Tanak si al doilea din acest…

- • Simone Tempestini lider al clasamentului general dupa prima zi • Constantin Aur la prima victorie de proba speciala de la revenirea in CNR • Cateva mii de spectatori pe superspeciala „Arpad Dietrich” din centrul orașului Odorheiu Secuiesc Simone Tempestini (Citroen C3 R5) este lider dupa prima zi…

