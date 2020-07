Auto / Formula 1 a anunțat încă trei Mari Premii în acest an Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au confirmat vineri disputarea a trei noi Mari Premii in toamna acestui an in Europa, la Nuerburgring (Germania), Portimao (Portugalia) si Imola (Italia). De asemenea, aceștia au anunțat ca in 2020 nu vor avea loc Grand Prix-urile Statelor Unite, Braziliei, Mexicului si Canadei, informeaza Agerpres. Nuerburgring, unde nu a mai avut loc o cursa de Formula 1 din 2013, va gazdui Marele Premiu al regiunii Eifel intre 9 si 11 octombrie. La Portimao se va desfasura in premiera o cursa de Formula 1, MP al Portugaliei, intre 23 si 25 octombrie. MP al regiunii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au confirmat vineri disputarea a trei noi Mari Premii în toamna acestui an în Europa, la Nuerburgring (Germania), Portimao (Portugalia) si Imola (Italia), si au adaugat ca în 2020 nu vor avea loc Grand Prix-urile Statelor Unite, Braziliei,…

- Zborurile comerciale spre 17 tari europene, printre care Austria, Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia sau Ungaria, pot fi reluate de astazi, iar persoanele care sosesc in tara noastra din acele zone nu mai sunt obligate sa stea in izolare sau in carantina. Pentru cele mai importante rute europene insa…

- Marile Premii de Formula 1 care urmau sa aiba loc in acest an in Azerbaidjan, Singapore si Japonia au fost anulate din cauza pandemiei de COVID-19. Anunțul a fost facut de catre organizatorii competițiilor, citati de Reuters . Ca rezultat al obstacolelor aduse de COVID-19, noi si promotorii nostri din…

- ​​Editiile din acest an ale Marilor Premii de Formula 1 din Azerbaidjan, Singapore si Japonia au fost anulate din cauza pandemiei, a anuntat, vineri, formula1.com.“Deciziile s-au luat din cauza provocarilor cu care se confrunta organizatorii din tarile respective”, a precizat F1…

- FIA a prezentat, marti, calendarul primelor opt curse de Formula 1 din sezonul 2020, care vor avea loc in Europa, Campionatul Mondial urmand a avea startul in Austria, la Spielberg, in 5 iulie.Calendarul este acelasi cu cel publicat de motorsport.com, in urma cu cateva zile: 5 iulie…

- Din 21 februarie, data la care a fost semnalat primul caz de coronavirus in Italia, autoritatile au raportat 32.007 de decese din cauza COVID-19. Astfel, Italia se plaseaza pe a treia pozitie in lume, dupa Statele Unite si Marea Britanie, noteaza Agerpres. Numarul noilor cazuri de infectare…

- Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, programat la 2 august, se va desfasura fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii.Acest anunt vine dupa ce autoritatile de la Budapesta au interzis evenimentele publice cu mai mult de 500 de persoane, pâna la 15 august.Pâna…

- Calendarul Formulei 1 pentru sezonul 2020 incepe sa prinda din ce in ce mai mult contur, cel puțin in privința circuitelor interesate sa gazduiasca curse. Intr-un interval de numai 24 de ore, reprezentanții circuitelor de la Hockenheim, Hungaroring și Zandvoort au confirmat ca negociaza prezența in…