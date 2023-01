Austriecii de la HS Timber Productions concediază 160 de angajați la fabrica din Rădăuți Grupul austriac HS Timber Productions, fostul Holzindustrie Schweighofer, recurge din nou la concedieri in Romania. Este vorba de fabrica de grinzi lamelare din Radauți, unde activitatea se va reduce cu o treime din luna aprilie, urmand sa fie concediați circa 160 de angajați. In urma cu un an, tot aici era inchisa fabrica de cherestea, fiind concediați 600 de salariați, potrivit Monitorul de Suceava. “Compania se straduiește sa le ofere multora dintre aceștia un loc de munca in continuare in cadrul Grupului in Romania. In celelalte cazuri, se depun eforturi pentru a menține impactul social la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

