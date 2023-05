Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni aplicate de Garda Naționala de Mediu organizatorului austriac al competiției Superkarpata Trophy 2023, concurenții din aceasta competiție ajungand inclusiv prin Maramureș, fiind depistați de jandarmi in mai multe zone din județ. In perioada 17-19.05.2023, comisarii de la Comisariatul Județean…

- Garda de Mediu Bihor intenționeaza sa solicite sprijinul Europol pentru a sancționa organizatorii austrieci ai unui concurs de off-road desfașurat saptamana trecuta in mai multe județe din Romania, inclusiv in Bihor. Participanții pasionați de experiențe extreme in natura vor primi amenzi pentru accesul…

- Concursul de offroad organizat de o asociație din Austria și desfașurat pe teritoriul mai multor județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud, s-a lasat cu urmari. Au reacționat Garda de Mediu, asociațiile de profil din țara, iar Garda de Mediu din Bihor a amendat organizatorii cu 60.000 de lei. In perioada…

- ”Urmare a unei sesizari, primita la Comisariatul Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu, referitoare la disconfortul creat de activitatile desfasurate de un operator economic pe un santier din str. Moeciu nr. 1, din Sectorul 1 al Capitalei, o echipa de comisari s-a deplasat in teren pentru…

- Garda de Mediu Constanta a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca, din cei 19 tei taiati de catre Primarie, numai trei prezentau cavitati in zona trunchiului. “Primarul municipiului Constanta a semnat astazi amenda de 10.000 lei aplicata de Garda de Mediu Constanta, pentru nerespectarea…

- ”Urmare a solicitarii Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu din data de 2 martie 2023, de verificare a amplasamentelor pe care au fost identificate depozitari ilegale de deseuri, in cantitati semnificative, anexand lista cu UAT-urile pe care se regasesc aceste amplasamente, comisari din…

- O echipa de comisari ai Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad s-a deplasat in urma unei sesizari la o spalatorie auto din localitatea... The post Garda de Mediu la Vinga! Spalatorie auto, amendata cu 100.000 lei pentru poluarea apei appeared first on Special Arad · ultimele știri din…