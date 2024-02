MARAMUREȘ – Garda de Mediu face controale pe amenajamente silvice Garda de Mediu Maramureș a anunțat ca pana la data de 29 martie, comisari din cadrul Comisariatului Județean Maramureș al Garzii Naționale de Mediu vor desfașura un control tematic la titularii amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total cu arii naturale protejate de interes comunitar. Marcela Chindriș, comisar-șef al Garzii de Mediu Maramureș, a ținut sa arate ca „de asemenea vor fi vizați și prestatorii de servicii exploatare forestiera/ administrare care fac obiectul acestor amenajamente silvice (ocoale silvice private sau in subordinea Regiei Naționale a Padurilor), precum și… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

