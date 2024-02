COMERȚ FLORI DE MINĂ – Ce sancțiuni riscați dacă sunteți prinși Pe rețelele de socializare sunt tot mai des scoase la vanzare flori de mina de prin diverse zone ale județului, de la Cavnic la Baiuț, dar nu numai. Exista grupuri pe rețelele de socializare specializate in acest sens, unde numeroși maramureșeni iși scot la vanzare pietrele de mina avute in casa, unele de o frumusețe rara. Iar banii ceruți pe ele nu sunt deloc puțini. Garda de Mediu Maramureș atrage atenția insa ca „bogația subterana a mai pastrat prin casele noastre frumusețea florilor de mina. Pentru ca au fost sesizate persone fizice și juridice care desfașoara activitatea de comercializare… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

