Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kyrgios (28 de ani) va fi unul dintre experții Eurosport pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Turneul de la Australian Open este programat intre 14 și 28 ianuarie 2024. Toate informațiile importante vor putea fi urmarite pe GSP.ro. Competiția va fi televizata in Romania…

- Fostul numar 1 mondial, Naomi Osaka, a invins-o in doua seturi la Brisbane International pe Tamara Korpatsch. Naomi Osaka, proaspata mamica, fost numar 1 mondial, a ciștigat primul meci dupa revenirea sa pe terenul de tenis, invingind-o pe Tamara Korpatsch in doua seturi, la Brisbane International.…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, a anuntat luni ca este insarcinata si isi intrerupe cariera, cu putin inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Australian Open. „In aceasta prima zi a anului 2024, am vrut sa va urez un an nou fericit si sa va impartasesc…

- Primul turneu de Grand Slam al anului 2024, Australian Open va avea loc in intervalul 14-28 ianuarie. Organizatorii acestui turneu au decis sa majoreze substanțial premiile acordate participanților.

- Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2024, va avea un fond de premiere care va ajunge la 59,1 milioane de dolari, cu 13 la suta mai mult decat in 2023. In 2023, Openul Australiei a avut cele mai mici premii din randul celor patru turnee de Grand Slam, 52,3 milioane de dolari […]

- Organizatorii Openului de tenis al Australiei au anuntat o crestere cu 13 la suta a bugetului de premiere pentru primul turneu de Mare Slem al sezonului, care ajunge la 59,1 milioane de dolari americani (86,5 milioane de dolari australieni) pentru competitia care va debuta pe 14 ianuarie la Melbourne,…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu si austriacul Dominic Thiem, fosti campioni la US Open, au ajuns intr-o situație greu de imaginat acum ceva timp Cei doi vor fi nevoiți sa joace in calificari la Australian Open, in luna ianuarie, in timp ce spera sa-si relanseze carierele in 2024, dupa ce…

- ​A jucat ultimul meci oficial in luna ianuarie a acestui an, iar pauza de la tenis a ajutat-o sa se relaxeze și sa se bucure de viața. Intr-un interviu pentru Women's Health, Garbine Muguruza a anunțat ca nu ia in considerare in acest moment o revenire in tenis.