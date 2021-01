Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a prezentat cazul unui urmarit național care a fost prins de polițiști dupa ce s-a filmat pe Facebook, in timp ce participa la o petrecere: Cum definim ce faci cu mana ta?, s-au intrebat polițiștii tot pe rețeaua de socializare. Un hoț care era cautat de polițiști, fiind dat…

- Optiunile electorale ale romanilor nu arata fundamental diferit fata de rezultatul alegerilor locale din decembrie, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in perioada 11-15 ianuarie. Potrivit cercetarii sociologice, PSD se mentine pe primul…

- In contextul unei incertitudini naționale privitoare la data la care elevii și profesorii romani se vor intoarce din nou fizic la școala și in condițiile in care guvernul folosește ca principal motiv pentru amanarea deschiderii școlilor situația epidemiologica, medicul militar Valeriu Gheorghita, care…

- Austria a intrat sambata in cel de-al treilea lockdown al sau dupa ce de Craciun restrictiile au fost relaxate si primele doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva noului tip de coronavirus au inceput sa soseasca in aceasta tara, informeaza dpa.Livrarea celor aproximativ 10.

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor nationale de vaccinare anti-COVID-19, au anuntat marti ministrii sanatatii din tarile respective, intr-o declaratie comuna citata de Reuters. Aceste tari vor promova ''coordonarea lansarii campaniilor…

- Cursele clasice de ciclism programate in primele luni ale anului 2021 in Belgia se vor desfasura fara spectatori, in pofida campaniilor masive de vaccinare preconizate la inceputul anului viitor, a anuntat Thomas van den Spiegel, unul dintre organizatori, pentru agentia EFE. ''Se prefigureaza…

- Aproximativ 52.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 23.000 mijloace de transport (dintre care 11.000 automarfare), au efectuat, in ultimele 24 de ore, formalitatile de control la punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, informeaza, duminica, Inspectoratul General al Politiei…