Australia: Ministrul Sănătății, internat după ce s-a vaccinat antiCovid Ministrul australian al sanatații Greg Hunt a fost internat în spital la doua zile dupa ce a fost vaccinat antiCovid, fiind suspectat ca ar suferi de o infecție. Demnitarul este așteptat sa se recupereze complet cât de curând, a transmis cabinetul sau, fara a da însa detalii legate de simptomele prezentate de ministru, relateaza Reuters.



Cu o zi înainte de internare, Hunt anunța pe Twitter ca i s-a administrat serul AstraZeneca, unul dintre cele doua vaccinuri antiCovid aprobate în Australia.



Hunt, 55 de ani, este tratat cu antibiotice și lichide,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, a fost internat in spital cu o suspiciune de infectie, la doua zile dupa ce i-a fost administrat un vaccin impotriva COVID-19, a anuntat astazi serviciul sau de presa.

- Ministrul australian al sanatații Greg Hunt a fost internat in spital la doua zile dupa ce a fost vaccinat anti-Covid, fiind suspectat ca ar suferi de o infecție, informeaza hotnews . Demnitarul este așteptat sa se recupereze complet cat de curand, a transmis cabinetul sau, fara a da insa detalii legate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca, produs in India, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, in speranța ca-i va convinge pe ucraineni ca serul este sigur și eficient, relateaza Reuters . Liderul a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-Covid, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, dorind astfel sa-si incurajeze concetatenii, multi reticenti fata de vaccin, informeaza agerpres . ”M-am vaccinat (…) pe linia frontului impreuna…

- Autoritatile din domeniul sanitar din Australia au declarat joi ca isi propun sa vaccineze intreaga populatie impotriva COVID-19 pana in octombrie, in contextul anuntului privind asigurarea a 150 de milioane de doze de vaccin. Primul-ministru australian Scott Morrison a informat ca Australia si-a asigurat…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost internat de urgenta intr-un spital din Monte Carlo din cauza unor probleme cardiace, a declarat joi medicul sau personal pentru agentia italiana de stiri ANSA, relateaza Reuters si EFE.

- AstraZeneca a anunțat vineri ca va testa combinarea vaccinului sau contra COVID-19 cu cel rusesc, Sputnik V, o decizie despre care savanții ruși spun ca va crește mult eficacitatea produsului, transmite Reuters, citata de HotNews.ro.Dezvoltatorii ruși ai vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V sugerau, inca…